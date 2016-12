Carlsen conserve son titre !

Le Championnat du Monde s’est conclu par un départage en quatre parties rapides.

Dans la 1ère partie Karjakin avec les blancs n’obtient pas grand chose et la nulle est conclue rapidement.

Dans la 2e Carlsen joue une partie brillante, surclasse largement son adversaire et prend un avantage matériel décisif. Il a aussi une bonne avance au temps, et connaissant sa technique on attend tous qu’il conclue facilement. Mais il commet plusieurs erreurs, se précipite au lieu d’être patient et gâche son avantage : nulle !

Après un tel fiasco, qui rappelle les parties 3 et 4 du match, ça parait difficile pour Carlsen de ne pas être trop affecté et de rester à son meilleur niveau.

Et pourtant le Norvégien réagit parfaitement lors de la 3e partie : un superbe sacrifice de pion positionnel pour obtenir une bonne attaque avec Dame et Cavalier. Il gagne et mène le match pour la 1ère fois.

La 4e partie est délicate pour Karjakin qui doit gagner avec les noirs : il joue une sicilienne mais Carlsen le surprend par un système très solide. Les noirs se font étouffer petit-à-petit, et Carlsen se paye même le luxe de conclure le match par un élégant sacrifice de dame qui force le mat !

Bravo à Carlsen, ça fait plaisir que le joueur le plus fort – avec la compréhension du jeu la plus profonde – ait gagné.

Mais il va devoir travailler sur une grave faiblesse montrée lors de ce match : l’incapacité à gagner les positions gagnantes quand il est confronté à une défense acharnée. Dans un match contre un joueur du calibre de Caruana ou MVL il ne pourra pas se permettre de dilapider des demi-points. C’est d’ailleurs ce même défaut qui a coûté son titre à Capablanca au profit d’Alekhine…

Le site officiel du match

Les parties 2, 3 et 4 du départage, sans commentaires :



[Event "Cht du Monde - Départage"] [Site "New York"] [Date "2016.11.30"] [Round "2"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Karjakin, Sergey"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C54"] [WhiteElo "2853"] [BlackElo "2772"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. a4 a6 7. c3 d6 8. Re1 Ba7 9. h3 Ne7 10. d4 Ng6 11. Nbd2 c6 12. Bf1 a5 13. dxe5 dxe5 14. Qc2 Be6 15. Nc4 Qc7 16. b4 axb4 17. cxb4 b5 18. Ne3 bxa4 19. Rxa4 Bxe3 20. Bxe3 Rxa4 21. Qxa4 Nxe4 22. Rc1 Bd5 23. b5 cxb5 24. Qxe4 Qxc1 25. Qxd5 Qc7 26. Qxb5 Rb8 27. Qd5 Rd8 28. Qb3 Rb8 29. Qa2 h6 30. Qd5 Qe7 31. Qe4 Qf6 32. g3 Rc8 33. Bd3 Qc6 34. Qf5 Re8 35. Be4 Qe6 36. Qh5 Ne7 37. Qxe5 Qxe5 38. Nxe5 Ng6 39. Bxg6 Rxe5 40. Bd3 f6 41. Kg2 Kh8 42. Kf3 Rd5 43. Bg6 Ra5 44. Ke4 Rb5 45. h4 Re5+ 46. Kd4 Ra5 47. Kc4 Re5 48. Bd4 Ra5 49. Bc5 Kg8 50. Kd5 Rb5 51. Kd6 Ra5 52. Be3 Re5 53. Bf4 Ra5 54. Bd3 Ra7 55. Ke6 Rb7 56. Kf5 Rd7 57. Bc2 Rb7 58. Kg6 Rb2 59. Bf5 Rxf2 60. Be6+ Kh8 61. Bd6 Re2 62. Bg4 Re8 63. Bf5 Kg8 64. Bc2 Re3 65. Bb1 Kh8 66. Kf7 Rb3 67. Be4 Re3 68. Bf5 Rc3 69. g4 Rc6 70. Bf8 Rc7+ 71. Kg6 Kg8 72. Bb4 Rb7 73. Bd6 Kh8 74. Bf8 Kg8 75. Ba3 Kh8 76. Be6 Rb6 77. Kf7 Rb7+ 78. Be7 h5 79. gxh5 f5 80. Bxf5 Rxe7+ 81. Kxe7 Kg8 82. Bd3 Kh8 83. Kf8 g5 84. hxg6 1/2-1/2

[Event "Cht du Monde - Départage"] [Site "New York"] [Date "2016.11.30"] [Round "3"] [White "Karjakin, Sergey"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "C77"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2853"] 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 Na5 10. Ba2 Be6 11. b4 Nc6 12. Nd5 Nd4 13. Ng5 Bxd5 14. exd5 Nd7 15. Ne4 f5 16. Nd2 f4 17. c3 Nf5 18. Ne4 Qe8 19. Bb3 Qg6 20. f3 Bh4 21. a4 Nf6 22. Qe2 a5 23. axb5 axb4 24. Bd2 bxc3 25. Bxc3 Ne3 26. Rfc1 Rxa1 27. Rxa1 Qe8 28. Bc4 Kh8 29. Nxf6 Bxf6 30. Ra3 e4 31. dxe4 Bxc3 32. Rxc3 Qe5 33. Rc1 Ra8 34. h3 h6 35. Kh2 Qd4 36. Qe1 Qb2 37. Bf1 Ra2 38. Rxc7 Ra1 0-1