[Event "London Chess Classic"] [Date "2016.12.09"] [Round "1"] [White "Nakamura, Hikaru"] [Black "So, Wesley"] [Result "0-1"] [WhiteElo "2779"] [BlackElo "2794"] [FEN "r1bq1rk1/pp4bp/5np1/2pPppB1/2P1P3/8/P2QNPPP/2R1KB1R b K - 0 13"] 13...Nxe4 $1 (13... fxe4 $2 14. Nc3 Bf5 15. Be2 { Les fous noirs ne jouent pas beaucoup à cause des pions e doublés. Les blancs vont roquer et prendre l’initiative à l’aile-dame. Par exemple} Qd7 16. O-O Ne8 17. Be3 {Bloque le pion e pour jouer Tb1 sans craindre le Ff5.} b6 18. Rb1 Nd6 {Un joli cavalier bloqueur, mais ça ne suffit pas pour être bien.} 19. a4 $16 {Les blancs sont prêts à jouer a4-a5. La position noire est passive.}) 14. Bxd8 Nxd2 15. Be7 ({Ou} 15. Bg5 Nxf1 16. Rxf1 b6 {Un pion net d’avance pour les noirs.}) 15... Rf7 16. Bxc5 Nxf1 17. Rxf1 b6 18. Bb4 Ba6 $19 {Le pion c4 est faible et dès qu’il avance ou se fait capturer les blancs ont de gros problèmes sur la diagonale a6-f1.} 19. f4 Rc8 20. fxe5 Bxe5 21. Rf3 Bxc4 22. Re3 Bg7 23. Nf4 Rd7 24. a4 Bh6 25. g3 Bxf4 26. gxf4 Rxd5 {Deux pions d’avance pour les noirs. Il faut encore être précis à cause des fous de couleurs opposées.} 27. Re7 Rd4 28. Bd2 Kf8 $1 29. Bb4 $2 (29. Re5 {résiste plus.}) (29. Rxh7 $2 Re8+ 30. Kd1 Bb3+ $1 31. Rc2 Bxc2+ 32. Kxc2 Re2 $19) 29... Re8 $1 (29... Re8 $1 30. Rxe8+ Kxe8 31. Bd2 Re4+ 32. Kf2 (32. Kd1 $2 Bb3+ $19) 32... Re2+ 33. Kg3 Rxd2 34. Rxc4 Kd7 $19) 0-1

