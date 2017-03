[Event "Rochefort"] [Date "2017.02.18"] [Round "9.2"] [White "Stupak, Kirill"] [Black "Cornette, Matthieu"] [Result "1-0"] [WhiteElo "2542"] [BlackElo "2593"] [FEN "1r2k2r/p1p1qppp/b1n1p3/1Nn1P3/2BP4/1P3N2/3Q1PPP/2R1K2R w Kk - 0 15"] 15. Nd6+ $1 {Un premier coup intermédiaire, avant de capturer le Cc5.} (15. dxc5 $2 Bxb5 16. O-O Bxc4 17.Rxc4 O-O 18. b4 Rfd8 $15 {Les noirs prennent l’initiative.}) (15. Nxc7+ $2 Qxc7 16. dxc5 Bxc4 17. Rxc4 Nxe5 $15) (15. Nxa7 Nxa7 16. dxc5 Bxc4 17. Rxc4 Nc6 18.b4 O-O 19. O-O Rfd8 {En échange du pion les noirs ont les pièces les plus actives.}) 15... cxd6 16. dxc5 {Le Fa6 et le pion d6 sont attaqués.} 16...Bxc4 17. cxd6 $1 {Le second coup intermédiaire, avant de récupérer le Fc4.} 17...Qb7 18. bxc4 {Un pion d’avance, dont un pion passé protégé en d6.} (18. Rxc4 $1 {est encore plus fort.} O-O 19. O-O $18 {Le plan blanc consiste à doubler les tours sur la colonne c.}) 18... f6 19. O-O O-O 20. Rfe1 $18 {Un pion d’avance, et l’avantage positionnel. Etc.} *

Vous devez activer JavaScript pour améliorer l'affichage des parties d'échecs.