Au mois de mars j’ai écrit une critique de Jugement et Plan, du même auteur. Je fais les choses dans le désordre : Position et combinaison est le tome précédent.

Contrairement à ce qu’indique le titre, ce n’est pas du tout un manuel d’apprentissage de la combinaison. Ce livre est plutôt un manuel de stratégie élémentaire de l’utilisation des pions. Le Champion du Monde Max Euwe y établit une théorie du centre en fonction des différentes structures de pions possibles. Classique et clair.

Comme il s’agit d’un recueil d’articles publiés auparavant dans une revue, ça manque d’unité et certains chapitres semblent un peu à part du reste de l’ouvrage. Par exemple, après différents chapitre concernant les structures de pions, on a subitement un chapitre sur les méthodes positionnelles pour activer le Fc8 dans le gambit-dame.

La dernière grande partie du livre est composée de dix parties, analysées en lien direct avec la théorie du centre établie au départ. De belles et riches parties, presque toutes jouées en 1948.

Un livre très clair et instructif. On retrouve les qualités pédagogiques et le côté vieillot constatés dans ma critique de Jugement et Plan, la suite par le même auteur.

Recommandé entre 1200 et 1800 élo.