[Event "Cht du Monde de Blitz"] [Site "Moscou"] [Date "2011.02.17"] [Round "7"] [White "Mamedov, Rauf"] [Black "Mamedyarov, Shakhriyar"] [Result "0-1"] [ECO "A52"] [WhiteElo "2660"] [BlackElo "2772"] 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. Nf3 Bc5 5. e3 Nc6 6. Nc3 Ngxe5 7. Nxe5 Nxe5 8. Be2 O-O 9. O-O Re8 10. b3 a5 11. Bb2 (11. Na4 $5 {est connu pour éviter la manoeuvre d’attaque de la partie.} Ba7 (11... Bf8 {permet encore Ta6, mais avec le Ff8 qui n’attaque pas c’est moins prometteur.}) 12. Bb2 $14 {Avantage d’espace}) 11... Ra6 $1 {La manoeuvre la plus célèbre dans le Gambit de Budapest.} 12. Ne4 Ba7 13. Ng3 Rh6 14. Nf5 Rf6 15. f4 $2 Rxf5 16. fxe5 Rfxe5 $5 {Premier sacrifice de qualité positionnel.} 17. Kh1 (17. Bxe5 Rxe5 18. Kh1 d6 {Un pion, la paire de fous, et une structure supérieure compensent bien la qualité sacrifiée.}) 17... Rg5 18. Bh5 f6 $5 {Second sacrifice de qualité positionnel !} 19.Bxe8 Qxe8 20. Bd4 Bb8 21. Qf3 c5 22. Bc3 d5 23. h3 (23. cxd5 Bg4 24. Qf2 Qe4 $5 $17 {Suivi de Th5 ou Txd5.}) 23... Be6 24. Rad1 Rg3 25. Qf2 Bxh3 $1 $19 26.Rxd5 Qe4 27. Rd8+ Kf7 28. Rxb8 Bxg2+ 29. Kg1 Rg6 30. Qf4 Bh1+ 31. Kf2 Rg2+ 0-1

