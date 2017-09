J’ai participé pour la 1ère fois à l’open de rentrée de Sautron, du 1er au 3 septembre – j’ai plutôt l’habitude de jouer l’open international à la Toussaint. Très bonnes conditions de jeu, je vous le recommande.

La grille américaine

Grâce à un demi-point de Buchholz je prend la 1e place, ça fait plaisir d’avoir du bol ! Et je suis surtout très content de mon jeu : j’ai été créatif (ou trop optimiste ?) et je me suis bien amusé.

La page du tournoi (site du club de Sautron)