[Event "Coupe du Monde"] [Site "Tbilisi"] [Date "2017.09.13"] [Round "4.2"] [White "Fedoseev, Vladimir"] [Black "Rodshtein, Maxim"] [Result "0-1"] [WhiteElo "2731"] [BlackElo "2695"] [FEN "4r3/p7/1pk5/5p2/1PPp1P2/8/P6P/6RK b - - 0 34"] 34... b5 $1 {Ouvre un passage pour le roi noir, qui va escorter le pion passé.} (34... Re4 {récupère seulement le pion de retard. Par exemple} 35. Rg6+ Kd7 36. c5 bxc5 37. bxc5 Rxf4 38. Kg2 $11 ) (34... d3 {force la réponse} 35. Rd1 {mais après} Rd8 36. Kg2 {les blancs n’ont aucun problème. Par exemple} Rd4 37. Kf3 $11) 35. c5 (35. Rg6+ Kc7 36. Rg7+ Kc8 $1 {et le pion d va à dame, par exemple} 37. cxb5 d3 38. Rg3 d2 39.Rc3+ Kb7 40. Rd3 Re1+ 41. Kg2 d1=Q $19) (35. cxb5+ Kxb5 $19 {avec l’idée … d3 et le roi noir peut soutenir le pion via c4.}) 35... Kd5 $19 {Les blancs ont obtenu un pion passé protégé, mais ils sont impuissants face à l’avancée du pion d passé. La différence d’activité entre les deux rois est flagrante.} 36. Rg7 (36. Rd1 Kc4 37. c6 d3 38. c7 Rc8 39. Kg2 Kc3 $19) 36... d3 37. Rd7+ Kc4 38. Kg2 Kc3 39. h4 d2 0-1

