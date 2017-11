[Event "21e Cht d'Europe par équipes"] [Site "Hersonissos"] [Date "2017.11.03"] [Round "6.1"] [White "Aronian, Levon"] [Black "Mamedyarov, Shakhriyar"] [Result "1-0"] [WhiteElo "2801"] [BlackElo "2791"] [WhiteTeam "Arménie"] [BlackTeam "Azerbaïdjan"] [FEN "3R4/p4pkp/1n3N2/4rb2/2p2R2/6P1/P6P/6K1 w - - 0 40"] 40. Nh5+ $1 Kh6 (40... Kg6 $2 {perd un tempo.} 41. Rg8+ $1 $18 Kxh5 $2 42. Rh4#) 41. Rg8 $1 {Bloque le roi sur la colonne h. Aronian joue pour le mat.} 41...Bg6 (41... Kxh5 $2 42. Rh4#) 42. Nf6 {Menace une fourchette en g4.} 42...Re1+ (42... Re7 $5 {prépare l’échange du Cf6.} 43. h4 $1 Nd7 44. h5 $3 {Le plus expéditif.} Nxf6 (44... Bxh5 45.Nxh5 $18 Kxh5 $2 46. Rh4#) 45. hxg6 Nxg8 46. gxf7 $18) 43. Kf2 Ra1 44. h4 $1 {Le réseau se referme sur le roi noir, les blancs n’ont plus qu’à avancer le pion g3 jusqu’en g5. Abandon.} (44. h4 $1 {Par exemple} Rxa2+ 45. Kf3 Ra3+ 46. Kg2 Ra2+ 47. Kh3 Ra5 (47... c3 48. Ng4+ $1 {Plus rapide que d’avancer le pion g.} Kh5 49. Rf5+ $3 Bxf5 50. Rg5#) 48. g4 {suivi de g5+ va forcer les noirs à donner leur tour.}) 1-0

