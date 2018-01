Geller – Keres analysé par Nataf

Je vous ai déjà présenté la chaîne youtube de Nataf en début d’année, avec des parties rapides commentées en direct.

Le GM y fait maintenant des analyses de parties classiques, dans lesquelles il isole les moments critiques et nous demande de mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de chercher le meilleur coup. Un entraînement simple, et efficace si on le fait sérieusement.

Le niveau des questions est très irrégulier, mais c’est pas forcément un défaut : on peut tous y apprendre quelque chose. Merci Hugo de m’avoir signalé cette nouvelle série !