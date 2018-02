Carlsen Champion du Monde d’échecs 960

Les échecs 960 – ou Fischer Random Chess – n’ont pas de championnat officiel. Mais le match organisé en Norvège du 9 au 13 février entre Nakamura – considéré comme le meilleur dans cette discipline – et Carlsen ressemblait beaucoup à un Championnat du Monde.

Carlsen a dominé le match du début à la fin et l’emporte logiquement 13,5 à 9,5.

J’avais jamais suivi autant de parties d’échecs 960, et j’avoue que ça m’a bien plu. Je suis pas convaincu par l’argument de Kasparov qui critique le manque d’harmonie de certaines positions de départ. J’ai l’impression que quelque soit la position on peut réussir à lui créer de l’harmonie. La position de départ la plus amusante est celle où les deux joueurs ont roqué dès le 1er coup ! Allez sur le site du match vous faire votre propre opinion.

Voici comment Carlsen a remporté son premier point :

Carlsen,M – Nakamura,H

Echecs 960, Baerum Match 2018

Les blancs jouent et gagnent.

Difficulté 1 sur 5

La solution :

[Site "Baerum"] [Date "2018.02.10"] [Round "4"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Nakamura, Hikaru"] [Result "1-0"] [Variant "chess 960"] [FEN "8/8/6k1/3Q4/6PK/8/1q4P1/8 w - - 0 68"] { <div class="rpbui-chessgame-diagramAnchor"> []</div> } 68. Qg8+ $1 (68. Qg8+ $1 Kf6 (68... Kh6 69. g5#) 69. Qh8+ {Une enfilade qui gagne la Db2.}) 1-0 Vous devez activer JavaScript pour améliorer l'affichage des parties d'échecs.

Le site officiel du match

L’œuvre en page d’accueil du site est étonnante !