[Event "GRENKE Chess Classic"] [Site "Baden Baden"] [Date "2018.04.04"] [Round "4.2"] [White "Caruana, Fabiano"] [Black "Naiditsch, Arkadij"] [WhiteElo "2784"] [BlackElo "2701"] [FEN "8/pQ3p1k/7p/5Np1/8/6PP/qn3PK1/8 w - - 0 36"] { <div class="rpbui-chessgame-diagramAnchor"> []</div> } 36. Ne3 $3 {Evite Cd3 (à cause de De4+) et Cd1, et autorise la Db7 à manœuvrer sans craindre Dd5+. Le Cb2 est en grande partie dominé et la dame noire doit le défendre, donc ces deux pièces vont rester longtemps excentrées.} (36. Nd6 Kg8 $5 $11) (36. Nd4 Na4 $5) (36. g4 $2 Nd3 $1 $19 37. Qf3 Ne1+) (36. Qe7 $4 {perd le cavalier :} Qd5+ 37. Kg1 Qxf5 $19) 36... Kg7 (36... Na4 37.Nd5 $1 Kg7 38. Qc6 $1 {Menace Df6+ tout en visant toujours le cavalier noir.} Qa1 39. Ne3 $1 $18 {La menace Cf5+ est décisive.}) (36... a5 37. g4 $1 a4 38. Qe4+ Kg8 39. Qd4 $1 a3 40. Nf5 $18) (36... Nd3 $4 {perd le cavalier après} 37. Qe4+) 37. Qb4 $1 {Prophylaxie anti-Cd3. Et garde un œil sur le Cb2, pour interdire à la dame noire de s’activer. <div class="rpbui-chessgame-diagramAnchor"> []</div> } 37... Qb1 {Evite Cf5.} (37... Nd3 $4 {perd le cavalier après} 38. Qd4+) 38. g4 $1 Kg8 39. Nf5 $18 { <div class="rpbui-chessgame-diagramAnchor"> []</div> Le cavalier blanc est stabilisé sur une belle case d’attaque, tandis que les pièces noires sont toujours aussi mal placées. Ensuite c’est normal que le fameux duo d’attaque dame-cavalier l’emporte rapidement.} 39... Qc2 40. Qb8+ $1 {Un coup intermédiaire pour rendre f7 plus vulnérable.} (40. Qd4 $2 Qc6+ $1 Kh2 Qc7+ $11) 40... Kh7 41. Qb7 $1 {Attaque f7 tout en évitant tout échec sur la diagonale a8-h1.} 41... Kh8 { <div class="rpbui-chessgame-diagramAnchor"> []</div> } 42. Qe7 {La dame s’approche pour le coup de grâce. Abandon.} (42. Qe7 Qc6+ 43. Kh2 Qg6 (43... Kg8 44. Qe5 $18) 44. Qe5+ Kh7 45. Qxb2 $18) ({Surtout pas} 42. Qxf7 $4 {qui laisse du contre-jeu après} Qe4+ 43. Kh2 Qe5+ 44. Ng3 Nd3) 1-0

