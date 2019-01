Nomenclature des avant-postes

Un avant-poste absolu

Je me suis lancé dans un projet ambitieux : référencer, définir et classer logiquement toutes les formes d’avant-postes. Voici le résultat de mon travail : (à jour au 18/01, une erreur corrigée en rubrique B1)

J’ai commencé à travailler là-dessus en juin 2018, et je suis tombé sur un article de 2013 du forum France-Echecs dans lequel le Maître FIDE Sylvain Ravot discutait des définitions des cases fortes et des avant-postes. Cet article m’a fait gagner du temps dans mon travail, et en juillet j’ai partagé avec Sylvain mes premières idées de nomenclature et quelques nouveaux termes.

Mais j’ai ensuite tardé à publier mon travail – pas complètement abouti – et c’est seulement aujourd’hui que ma nomenclature est vraiment complète. Entre temps Sylvain a commencé à diffuser mon terme d’avant-poste absolu lors de la Masterclass FFE de novembre, et Marc Quenehen vient d’aborder à son tour le sujet dans le numéro d’Europe-Echecs de janvier. Depuis j’ai trouvé le terme plus spécifique de point d’appui absolu pour les cas qu’ils ont abordé.

Merci à Dominique Bart pour son travail de veille sur le sujet. 😉