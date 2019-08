Après sa victoire à la ronde 7 de Plancoët, Lucas passe la barre élo des 2300 et va donc devenir Maître FIDE. C’était son objectif de l’été et ce fut rondement mené, bravo ! En plus avec la manière : sa partie est superbe.

Analyse de la ronde 7 de Plancoët : Tristan Roselle – Lucas

La page FFE de l’open de Plancoët



J’ai commencé à entraîner Lucas en mars 2013 pour préparer le championnat de France jeunes, il était poussin avec un élo national à 1420. Et maintenant il va me souffler le premier échiquier en interclubs pour Marennes, quel toupet ! 🙂