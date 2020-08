Colo echecs-sports à Lathus

Avec l’Echiquier Poitevin j’ai organisé un camp de 5 jours début juillet, avec cours d’échecs le matin, sports et tournois d’échecs l’après-midi.

3 encadrants (Lara Armas, Paul le directeur, et moi) pour 12 jeunes de 7 à 15 ans, venus de Poitou-Charentes et de Haute-Vienne.

Dans une très bonne ambiance, et avec le beau temps. On en a profité pour faire tous les cours d’échecs en extérieur !

Les protocoles sanitaires nous ont contraint à modifier les règles de tous les jeux pour éviter les contacts. On n’a jamais été aussi créatifs. 🙂



Quelques photos :