Joseph Girel devient Maître FIDE !

Bravo à Joseph qui va obtenir un élo à 2301 synonyme de titre de Maître FIDE ! Sa fiche FIDE

Il est le plus fort joueur résidant à Limoges alors qu’il passe en catégorie Cadet. Et a joué avec succès le Top jeunes pour Marseille-Echecs.



Je l’ai entraîné deux saisons, de 2017 à 2019, une période sur laquelle il a gagné plus de 200 points élo. C’était un plaisir de bosser avec un jeune déjà doté d’une bonne éthique de travail. C’est tellement rare !

Ensuite – voyant qu’il devenait beaucoup trop cultivé pour moi – je lui ai conseillé de travailler plutôt avec des GM.



Et ça marche très bien pour lui malgré la pénurie de tournois due à la crise sanitaire.

Je parie qu’on va le voir très vite à la conquête des normes de MI !



Joseph est aussi un redoutable blitzeur, et maintenant un streamer sur sa chaîne Twitch elgirelo. Allez voir ça par vous-même :

https://www.twitch.tv/elgirelo