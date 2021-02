Encore une nouveauté sur lichess : le puzzle storm !

Il y a sans cesse des améliorations sur lichess !



Voici celles d’hier :

– un menu Problèmes spécifique. C’est plus facile de s’y retrouver et d’accéder au tableau de bord des problèmes.



– dans ce menu un nouveau type de problème chronométré : le Puzzle storm. Une tempête de problèmes !

On a trois minutes pour résoudre un maximum de problèmes plutôt faciles, et à chaque erreur on perd 10s. Un concurrent très sérieux pour le Puzzle rush de chess.com.



En terme d’entraînement résoudre régulièrement ce type de problèmes chronométrés permet d’améliorer sa rapidité de calcul. On progresse sur les calculs courts qui sont tellement utiles en partie, quelque soit la cadence.