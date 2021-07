Je viens d’obtenir le Diplôme DEFFE3 !

Le stagiaire Pierre-Louis passe son oral de DEFFE1 à distance – filmé au club de Bastia

Je viens d’obtenir le Diplôme d’Entraîneur de la Fédération Française des Échecs 3e degré (DEFFE3), qui permet de diriger des stages et former tous les niveaux d’entraîneurs (DEFFE1, 2 et 3).

Mon stage pratique était un stage DEFFE1 en visio-conférence pour la Ligue Corse des échecs, organisé sur trois weekends : deux weekends de cours sur zoom, et un weekend d’épreuves écrites et orales dans les locaux du club de Bastia.

J’ai coanimé ce stage avec les MI Kevin Terrieux (responsable du stage) et Etienne Mensch, dans une très bonne ambiance de travail. Avec leur grande expérience de ces stages et de l’entraînement, Kevin et Etienne m’ont beaucoup apporté.



Les stagiaires étaient des vrais passionnés eux aussi, c’était un plaisir de travailler et échanger avec eux. Je suis sûr qu’ils entraîneront très bien les futurs champions corses !