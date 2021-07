Cours hebdomadaires sur zoom

Participez à des cours adaptés à votre niveau au sein d’un petit groupe (6 élèves maximum) avec un entraîneur expérimenté et qualifié (Xavier Bédouin, Maître International et Entraîneur fédéral depuis 15 ans).

Ce travail collectif, régulier et convivial vous aidera à rester motivé et efficace dans votre étude du jeu d’échecs.

QUATRE GROUPES SELON VOTRE NIVEAU ÉLO :



– Objectif 1200 : Jeudi de 21h15 à 22h15

– Objectif 1500 : Lundi de 18h30 à 19h30

– Objectif 1800 : Jeudi de 20h à 21h

– Objectif 2100 : Mardi de 18h45 à 19h45



Si vous n’avez pas de élo FIDE en parties lentes, contactez-moi pour savoir quel groupe vous conviendra.

ORGANISATION D’UNE SÉANCE ET PÉDAGOGIE :

Quelques jours avant votre cours vous recevez par mail le lien zoom.

Lors de chaque séance on s’entraîne sur deux ou trois axes de travail adaptés au niveau et aux besoins du groupe. J’alterne régulièrement ces axes de travail (stratégie, jeu positionnel, méthodes de calcul, tactique, ouvertures, technique en finale, finales théoriques, etc.) afin de favoriser l’équilibre échiquéen des élèves.

A la fin de chaque séance je donne des exercices à résoudre, que l’on corrige tous ensemble lors de la séance suivante.

Prévoyez environ 45 min chaque semaine pour préparer vos exercices.

Retrouvez ensuite les corrections d’exercices et les parties étudiées en cours sur une « étude » lichess réservée à votre groupe d’entraînement, pour consolider vos nouveaux savoir-faire.

Une « étude » lichess pour réviser un exercice stratégique

CALENDRIER ET TARIFS :

Je fais cours chaque semaine hors vacances scolaires de la zone A et jours fériés, soit environ une dizaine de séances par trimestre.

L’inscription à un trimestre coûte 190€.

Trimestre 1 : de la semaine 39 (du lundi 27 septembre 2021) à la semaine 50 (du lundi 13 décembre).

Trimestre 2 : de la semaine 1 (du lundi 3 janvier 2022) à la semaine 13 (du lundi 28 mars).

Trimestre 3 : de la semaine 14 (du lundi 4 avril 2022) à la semaine 25 (du lundi 20 juin).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :

Pour tout renseignement ou pour réserver votre place, contactez-moi en m’indiquant svp ces quelques informations :

– nom, prénom, âge

– votre pseudo sur lichess ou chess.com (sites de jeu online)

– votre élo FIDE en parties lentes (facultatif)

– Quelles sont vos expériences d’entraînement et étude du jeu ?

– votre groupe d’entraînement souhaité

Je vous indique ensuite s’il reste une place libre, vous réglez le trimestre d’avance par virement bancaire ou chèque, et vous recevez le lien zoom pour votre prochain cours.

A bientôt !