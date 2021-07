Stage d’entraînement au club d’Avoine

Entraînement sur position imposée

Samedi dernier j’ai animé un stage d’entraînement pour les 10 meilleurs joueurs du club d’Avoine (37).

Le stage était une bonne occasion pour les joueurs de se retrouver après la longue fermeture des clubs. C’était convivial et bon enfant, avec un pique nique tous ensemble à la pause de midi.

Les deux thèmes du stage :

– La transition Milieu de jeu – Finale

– Le lien Ouverture – Milieu de jeu

Etude de partie en salle de projection – Des conditions d’entraînement parfaites !

On a alterné l’étude des positions dans la salle de projection, et l’entraînement sur positions imposées en salle de jeu.



Après le stage les joueurs ont reçu un lien vers une étude lichess contenant toutes les positions analysées et jouées pendant le stage, pour pouvoir consolider leurs nouveaux savoir-faire.



J’ai bien apprécié ce stage et les joueurs aussi. 🙂

Bravo aux organisateurs Jean-Louis et Manuel !