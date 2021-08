Colo échecs-sports Lathus 2021

Avec l’Echiquier Poitevin j’ai organisé un camp de 6 jours mi-juillet, avec cours d’échecs le matin, sports en début d’après-midi et ensuite tournois d’échecs, simultanées, résolution d’énigmes échiquéennes.

Je dirigeais une équipe de 7 encadrants (dont 5 profs d’échecs) pour 32 jeunes de 8 à 17 ans, venus en majorité de Poitou-Charentes, ainsi que de Limoges, Paris, Bordeaux, etc.

Quelques photos :

Le tournoi rapide



Une simul avec le MF Julien Saada

Accro-branches

Malgré le mauvais temps on a réussi à faire beaucoup de sport en profitant de chaque éclaircie.

Aux échecs les débutants ont découvert l’univers de la compétition de façon ludique, et les compétiteurs ont mis au point de nouvelles techniques pour leurs prochains tournois.

L’équipe d’animation a très bien fonctionné dans une bonne ambiance, avec des animateurs impliqués, complémentaires et créatifs. J’ai demandé à Machaela, Nicolas, Véro, Manu, Inès et Siméon de revenir l’an prochain et ils sont tous partants ! 🙂

Nicolas, Xavier, Inès

La Nouvelle République nous a rendu visite et a écrit un article sympa :

Article de la Nouvelle République

Correction : je suis toujours membre du club d’échecs de Marennes-Oléron. 🙂