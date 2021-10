Je forme des Initiateurs d’échecs sur le weekend du 20 novembre au club d’échecs de Saintes. C’est un stage qui permet de se former et obtenir un diplôme fédéral : le dimanche après-midi est consacré à des épreuves écrites et orales en vue d’obtenir le diplôme DIFFE qui permet d’intervenir dans les écoles ou clubs d’échecs auprès des joueurs débutants.

Ma page sur les stages DIFFE, DAFFE et DEFFE