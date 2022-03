Réédition de Mon système – chef d’œuvre de Nimzowitsch – chez Olibris

La précédente édition datait de 1993 dans un format poche chez Payot, et on n’en trouvait plus guère. C’est maintenant Olibris qui reprend le flambeau avec la sortie ce mois-ci du tome 1.

Je n’ai pas encore dans les mains cette nouvelle édition mais j’ai lu la note de l’éditeur qui annonce avoir ajouté de nombreux diagrammes.

C’est une très bonne nouvelle car dans l’édition de chez Payot il y a régulièrement des positions étudiées qu’on nous décrit en listant le placement des pièces avec leurs coordonnées, ce qui économise un diagramme mais rend la lecture laborieuse !

L’éditeur Olivier Letréguilly annonce aussi une nouvelle traduction « non censurée » – contrairement à certaines éditions internationales – par le GM Christian Bauer. La censure concerne les nombreuses métaphores utilisées par Nimzowitsch pour donner vie aux pièces de l’échiquier. Ces images véhiculent parfois des préjugés – c’est vrai – mais Nimzowitsch a écrit ça dans d’autres temps : les années 1930.

