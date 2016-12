[Event "Mémorial Tal"] [Site "Moscou"] [Date "2016.09.29"] [Round "3.2"] [White "Nepomniachtchi, Ian"] [Black "Kramnik, Vladimir"] [Result "1-0"] [WhiteElo "2740"] [BlackElo "2808"] [FEN "8/6R1/1p1N4/2r1pP2/4Bkp1/8/P3PbK1/3n4 w - - 0 38"] 38. e3+ $3 (38. f6 $2 {perd le pion après} Bh4 $1 39. Nf5 $1 (39. f7 $4 Ne3+ 40. Kh2 Bg3+ $1 41. Kg1 Rc1#) 39... Bxf6 $17) 38... Kxe3 ( 38... Bxe3 39. f6 {et aucune pièce ne peut arrêter le pion passé !}) (38... Nxe3+ 39. Kxf2 $18) 39. Rxg4 $1 {Evite 39…Fh4 et surtout 39…Re2. Le pion passé f est prêt à aller au bout, très bien soutenu par les pièces mineures blanches.} (39. f6 $2 Ke2 $1 {est plus compliqué.} (39... Bh4 $2 40. f7 Be7 41. Nf5+ Kxe4 42. Nxe7 $18) 40. f7 $2 {ne gagne pas à cause de} (40. Nf5 $5) 40... Ne3+ 41. Kh2 Rc1 42. f8=Q Nf1+ 43. Kg2 Ne3+ 44. Kh2 $11 {Nulle par répétition.}) 39... Kd2 (39... Ke2 40. Bf3+ $1 {C’est la différence avec 39.f6 : il n’y a plus de pion g4 pour éviter cet échec.} Ke1 41. Bxd1 $18) (39... Nc3 40. f6 $18) 40. Bf3 $5 {Trois menaces : 41.Fxd1, 41.Ce4+ et 41. f6.} ({Ou} 40. f6 Ne3+ 41. Kh3 $1 Nxg4 42. f7 $18) 40... Ne3+ 41. Kxf2 Nxg4+ 42. Bxg4 $18 {Les deux pièces mineures vont facilement escorter le pion passé jusqu’à dame.} Rd5 43. Ne4+ Kd3 44. f6 Ra5 (44... Kxe4 45. Bf3+ $18) 45. Be2+ $1 {Encore une petite pointe tactique !} Kd4 (45... Kxe4 46. f7 Ra8 47. Bf3+ $18) 46. f7 Ra8 47. Ng5 {Les menaces Ce6+ ou Ch7 suivi de f8=D sont imparables.} 1-0

