Voici deux moments marquants de la victoire de Karjakin : le zeitnot à l’approche du 40e coup et les derniers coups avant l’abandon de Carlsen.

On peut apprécier les commentaires instructifs de Judith Polgar et Nepo, et essayer de pardonner le 3e larron qui coupe la parole des spécialistes et se passionne pour les évaluations en pourcentage de l’ordinateur.

Maintenant il reste seulement quatre parties à Magnus Carlsen pour essayer d’égaliser…

A suivre sur le site officiel du Championnat du Monde