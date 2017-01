Avec Jean-Michel Gauvin, président du club d’Angoulême, on organise un stage jeunes pour la Ligue Nouvelle Aquitaine.

Je suis le formateur de ce stage, Jean-Michel (BAFA et DIFFE) me donne un coup de main pour la formation et s’occupe de toute la logistique.

Voici le programme, avec tous les renseignements et le bulletin d’inscription.

Le nombre de places est limité aux 14 premiers inscrits.