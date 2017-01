Le GM Igor Nataf teste un nouveau répertoire

Le GM français Igor Nataf a mis en place un projet original : il teste un nouveau répertoire d’ouvertures – qu’il connait assez peu pour l’instant – en jouant deux parties par jour en 10 min + 3s.

Il les commente en temps réel et il les poste sur sa chaîne youtube.

En voici une qu’il a joué hier :

Très instructif car il explique sincèrement ses raisonnements et donc on comprend bien ses processus de décision. C’est un joueur très analytique, et un puriste.

Voyez à la fin comme il en veut à son adversaire d’avoir été aussi superficiel ! Merci Thomas Di Bella pour le tuyau.